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Пермская эспланада: Настало время перемен

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В пермской мэрии в полном составе собирался градостроительный совет при главе краевой столице. К этому заседанию было приковано особое внимание. На повестке дня - концепция глобальной перестройки эспланады. Работы там, кстати, уже начались, как многие могли заметить. И сейчас, похоже, есть возможность представить, каким станет центр Перми к трехсотлетию города.

Кажется, уже каждый пермяк знает, что за металлической сеткой началось строительство нового фонтана. Без резиновых сапог на стройплощадке делать нечего, но грязь в данном случае однозначный ответ, что стройка идет и идет быстрыми темпами.

Еще бы. Первый запуск фонтана, хоть и тестовый, намечен на сентябрь этого года. Строители вбили 25 из сотни свай.

Это будет своего рода пирог. Сейчас рабочие укладывают песок, дальше будет щебень, плита бетонная и уже на ней разместится сам фонтан.

совет

Проект уже представлен. Но у профессионалов вызвал вопросы: Как будут подводить трубы для воды, где будут парковки для машин? Не помешает ли протекающая под эспланадой речка Пермянка? Чтобы ответить на эти вопросы, глава города Дмитрий Самойлов собрал Градсовет.

Виктор Щипалкин, почетный архитектор России: "Все реализуемо абсолютно, наличие Пермянки и ее обустройство техническое, это вопрос чисто технический, это вопрос очень мелкий".

Пригласили и выслушали всех, у кого были и замечания и предложения. 60 человек, архитекторы, общественники и журналисты. На градостроительном совете по эспланаде - аншлаг.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Сегодня надо действовать, и действовать сообща, по этому месту, где сегодня все люди ждут и гости, и горожане изменений".

Изменения ждут эспланаду целиком. Из предложений – освещение, вмонтированное в асфальт, искусственные холмы с кафешками внутри. По своей идее проект напоминает московский парк Зарядье. Даже собственный подвесной мост в Перми тоже запланирован. Из центра прямо на набережную.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Возможность выхода на набережную через территорию бывшего стадиона «Энергия». Дальше пешеходный переход очень красивый предложен через улицу Попова и тоже будет очень хорошо работать на набережную. Мне это очень сильно понравилось".

Ребята из свободного театра современного танца говорят, весь проект реновации эспланады словно специально для них делается. Солисты уже танцевали прямо в фонтане перед Театром-Театром. Готовы вжиться и в новый необычный ландшафт.

Ребята из свободного театра современного танца: "Чем больше площадок, каких-то разных вариаций, куда нам можно встать, залезть, спрыгнуть, потанцевать, тем это будет ярче, богаче и обширнее выглядеть. Мы готовы обживать любую поверхность".

Представленное сегодня - концепция. Будут еще некоторые доработки. Но пока планируется, что полностью обновленную эспланаду пермяки увидят к трехсотлетию города.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 26.04.2018 в 09:33 в рубрике - Вести Пермь

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