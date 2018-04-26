Долги за границу не пускают
80 тысяч постановлений о запрете выезда за границу в отношении должников вынесли судебные приставы Пермского края на конец первого квартала этого года. Такая информация была обнародована ведомством. В Перми прошла акция «Узнай о своих долгах». Мобильные информационные комплексы работали на Перми-2, на автовокзале и в аэропорту. Здесь же можно было долги погасить. Кстати, ограничение выезда за рубеж не единственный метод приставов.
Екатерина Кылысова, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП РФ по Пермскому краю: "Судебные приставы в рамках федерального закона об исполнительном производстве имеют право накладывать арест на банковские карточки, запретить выезд за пределы Российской Федерации, а также ограничить в специальных правах автомобилистов".
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