Долги за границу не пускают

80 тысяч постановлений о запрете выезда за границу в отношении должников вынесли судебные приставы Пермского края на конец первого квартала этого года. Такая информация была обнародована ведомством. В Перми прошла акция «Узнай о своих долгах». Мобильные информационные комплексы работали на Перми-2, на автовокзале и в аэропорту. Здесь же можно было долги погасить. Кстати, ограничение выезда за рубеж не единственный метод приставов.

Екатерина Кылысова, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП РФ по Пермскому краю: "Судебные приставы в рамках федерального закона об исполнительном производстве имеют право накладывать арест на банковские карточки, запретить выезд за пределы Российской Федерации, а также ограничить в специальных правах автомобилистов".