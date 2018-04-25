Бесплатный звонок для ветерана

В преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно поздравить своих родственников и знакомых по телефону. Ростелеком проводит традиционную благотворительную акцию - с сегодняшнего дня и до 10 мая звонки для ветеранов по России и странам ближнего зарубежья абсолютно бесплатны. Речь идет как о мобильных, так и о стационарных телефонах, на каждый номер предоставляется 100 бесплатных минут в апреле и еще столько же в мае.