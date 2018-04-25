В Перми сняли детский фильм «Легенда о пиратах»

Два фильма «Легенды о пиратах» и Young Music Stars с участием пермских детей поедут на кинофестивали в Канны и Лос -Анджелес.

Великой задумки режиссёра маленькие артисты не понимали, они лишь в точности выполняли то, что просил и показывал режиссёр, особенно это касалось фехтования на съёмочной площадке.

Специальной технологией быстрых съёмок у нас в городе владеет пока лишь один человек Вадим Никипелов. Чтобы дети начали выдавать правильную эмоцию, нужно создать на съёмочной площадке особую атмосферу, и тогда ребята сделают всё сами и даже лучше, чем представлял себе режиссер.

В итоге получился настоящий художественный фильм «Легенда о пиратах», основанный на реальных событиях. Действие происходит в 18-м веке. Это почти детективная история о единственных женщинах пиратах Бони Энн и Мэри Рид.

Вадим Никипелов, руководитель проекта «Фабрика кинозвёзд»: "Вы знаете, есть такое выражение - Стив Джобс положил интернет в карман, мы тоже люди амбициозные, мы хотим положить в карман кино!".

Первую проверку юные звёзды пройдут уже в сентябре 2018, именно тогда в Каннах пройдёт кинофествиаль, куда уже заявились пермяки. Рабочую версию посмотрели родители маленьких пиратов. Им понравилось всё!