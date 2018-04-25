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В Перми сняли детский фильм «Легенда о пиратах»

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Два фильма «Легенды о пиратах» и Young Music Stars с участием пермских детей поедут на кинофестивали в Канны и Лос -Анджелес.  

Великой задумки режиссёра маленькие артисты не понимали, они лишь в точности  выполняли то, что просил и показывал режиссёр, особенно это касалось фехтования на съёмочной площадке.

 Специальной технологией быстрых съёмок у нас в городе владеет пока лишь один человек Вадим Никипелов. Чтобы дети начали выдавать правильную эмоцию, нужно создать на съёмочной площадке особую атмосферу, и тогда ребята  сделают всё сами и даже лучше, чем представлял себе режиссер.

фильм

В итоге получился настоящий художественный фильм  «Легенда о пиратах», основанный на реальных событиях. Действие происходит в 18-м веке. Это почти детективная история  о единственных женщинах пиратах Бони Энн и Мэри Рид.

 Вадим Никипелов, руководитель проекта «Фабрика кинозвёзд»: "Вы знаете, есть такое выражение - Стив Джобс положил интернет в карман, мы тоже люди амбициозные, мы хотим положить в карман кино!".

Первую проверку юные звёзды пройдут уже в сентябре 2018, именно тогда в Каннах пройдёт кинофествиаль, куда уже заявились пермяки. Рабочую версию посмотрели родители маленьких пиратов. Им понравилось всё!

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 25.04.2018 в 17:33 в рубрике - Вести Пермь

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