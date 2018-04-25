«Млада» освоила горловое пение
В Пермском доме народного творчества «Губерния» прошел концерт академического хора «Млада». Артисты представили программу «Музыка мира», специальным гостем которой стал солист тувинского ансамбля горлового пения Радик Тюлюш. Радик в совершенстве владеет одной из самых древних на Земле музыкальных техник. Специально для этого концерта мужская часть «Млады» освоила горловое пение. Кроме него, зрители услышали тирольский йодль - пение без слов, американское кантри и казачьи песни.
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