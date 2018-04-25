Классный час с губернским оркестром

Завершающий мастер-класс провёл Пермский губернский оркестр в школе №12. Ребята познакомились с инструментами духового оркестра, историей их создания и их звучанием. В течение нескольких месяцев музыканты из оркестра посетили 5 разных учебных заведений, где совместно с учениками музыкальных школ давали концерты для простых учеников. Заключительное выступление оркестра и начинающих музыкантов состоится 26 апреля в музыкальной школе №3.