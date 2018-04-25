В Пермь привезли шедевры-гиганты

В Центральный выставочный зал приехали шедевры столичных музейных коллекций огромной величины. Это подлинные агитплакаты и рисунки, созданные в 1930-40 гг. Накануне шла разгрузка этих шедевров искусства. Например, ящик с запрещённым портретом маршала Жукова весит 300 кг. Для того чтобы занести его в зал, двери сняли с петель, демонтировали наличники и лишь по диагонали 8 грузчиков смогли занести его вовнутрь. Выставка начнёт работать с 27 апреля.