В Пермь привезли шедевры-гиганты
В Центральный выставочный зал приехали шедевры столичных музейных коллекций огромной величины. Это подлинные агитплакаты и рисунки, созданные в 1930-40 гг. Накануне шла разгрузка этих шедевров искусства. Например, ящик с запрещённым портретом маршала Жукова весит 300 кг. Для того чтобы занести его в зал, двери сняли с петель, демонтировали наличники и лишь по диагонали 8 грузчиков смогли занести его вовнутрь. Выставка начнёт работать с 27 апреля.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми выбрали самый театральный класс
«Реальный пацан» Николай Наумов ставил «лайки» пермским водителям
Узнай о своих долгах
Пермяки станцуют Вальс Победы
100 кг винегрета пермяки съели за полчаса
В Перми меняется схема движения автотранспорта
В Пермском районе под лед провалились три рыбака
Стартовал конкурс «Я тренер ГТО»
Пермь. Новости культуры 24.04.2018
Роскомнадзор ответит на вопросы жителей Прикамья
Добавить комментарий: