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В Перми выбрали самый театральный класс
В Пермском Театре юного зрителя подвели итоги конкурса «Самый театральный класс - 2018». В нем участвовали ученики начальных классов школ Перми и Верещагино. Позади у участников сложный театральный марафон длиной почти в семь месяцев. Ребята побывали на восьми детских спектаклях. Юные зрители не просто смотрели сказки, но и выполняли сложные и весёлые задания, разгадывали кроссворды, разбирались в секретах сценографии и бутафории. Победителем конкурса стал - 1А класс школы №119. По традиции главный приз для самого театрального класса – приглашение в будущем сезоне на премьеру детского спектакля.
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