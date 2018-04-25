В Перми выбрали самый театральный класс

В Пермском Театре юного зрителя подвели итоги конкурса «Самый театральный класс - 2018». В нем участвовали ученики начальных классов школ Перми и Верещагино. Позади у участников сложный театральный марафон длиной почти в семь месяцев. Ребята побывали на восьми детских спектаклях. Юные зрители не просто смотрели сказки, но и выполняли сложные и весёлые задания, разгадывали кроссворды, разбирались в секретах сценографии и бутафории. Победителем конкурса стал - 1А класс школы №119. По традиции главный приз для самого театрального класса – приглашение в будущем сезоне на премьеру детского спектакля.