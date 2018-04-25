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«Реальный пацан» Николай Наумов ставил «лайки» пермским водителям

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Реальный пацан Колян Николай Наумов

Автобус, шагающий по правилам дорожного движения. Пермские школьники и сотрудники ГИБДД устроили флешмоб на перекрестке бульвара Гагарина с улицей Ушинского. Вместе с детьми по безопасному маршруту прошел известный актер, наш земляк Николай Наумов. Инспекторы  заранее продумали путь и постарались охватить наибольшее количество пешеходных переходов и перекрестков, не оставив без внимания дворовые участки.

флешмоб

Водители, пропустившие школьников на пешеходном переходе, в ответ от ребят получили «лайк» - поднятый вверх палец - символ еще одной популярной «дорожной акции» - «лайк» водителю. В завершение мероприятия школьники получили в подарок специальные светоотражающие браслеты - чтобы быть еще заметнее на дорогах. 

Метки: в Перми, Общество, Кино

Опубликовано: 25.04.2018 в 16:03 в рубрике - Вести Пермь

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