«Реальный пацан» Николай Наумов ставил «лайки» пермским водителям

Автобус, шагающий по правилам дорожного движения. Пермские школьники и сотрудники ГИБДД устроили флешмоб на перекрестке бульвара Гагарина с улицей Ушинского. Вместе с детьми по безопасному маршруту прошел известный актер, наш земляк Николай Наумов. Инспекторы заранее продумали путь и постарались охватить наибольшее количество пешеходных переходов и перекрестков, не оставив без внимания дворовые участки.

Водители, пропустившие школьников на пешеходном переходе, в ответ от ребят получили «лайк» - поднятый вверх палец - символ еще одной популярной «дорожной акции» - «лайк» водителю. В завершение мероприятия школьники получили в подарок специальные светоотражающие браслеты - чтобы быть еще заметнее на дорогах.