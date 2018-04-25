Федеральная служба судебных приставов проводит Всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих долгах». Мобильные пункты будут работать весь день в международном аэропорту «Пермь», на городском железнодорожном вокзале ст. Пермь-2 и на автовокзале «Центральный». Там можно не только узнать о долгах, но и погасить их. Специальные промоакции будут проходить в торговых центрах и общественных местах по всему Прикамью.

Выездная работа судебных приставов позволяет не только знакомить граждан с онлайн сервисами, содержащими данные о должниках, но и на месте принять денежные средства в счет погашения задолженности.