Узнай о своих долгах
Федеральная служба судебных приставов проводит Всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих долгах». Мобильные пункты будут работать весь день в международном аэропорту «Пермь», на городском железнодорожном вокзале ст. Пермь-2 и на автовокзале «Центральный». Там можно не только узнать о долгах, но и погасить их. Специальные промоакции будут проходить в торговых центрах и общественных местах по всему Прикамью.
Выездная работа судебных приставов позволяет не только знакомить граждан с онлайн сервисами, содержащими данные о должниках, но и на месте принять денежные средства в счет погашения задолженности.
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