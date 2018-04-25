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← Пермяки станцуют Вальс Победы

«Реальный пацан» Николай Наумов ставил «лайки» пермским водителям →

Узнай о своих долгах

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приставы

Федеральная служба судебных приставов проводит Всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих долгах». Мобильные пункты будут работать весь день в международном аэропорту «Пермь», на городском железнодорожном вокзале ст. Пермь-2 и на автовокзале «Центральный». Там можно не только узнать о долгах, но и погасить их. Специальные промоакции будут проходить в торговых центрах и общественных местах по всему Прикамью. 

Выездная  работа судебных приставов позволяет не только знакомить граждан с онлайн сервисами, содержащими данные о должниках, но и на месте принять денежные средства в счет погашения задолженности.  

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 25.04.2018 в 15:40 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермяки станцуют Вальс Победы

«Реальный пацан» Николай Наумов ставил «лайки» пермским водителям →

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