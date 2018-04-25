Пермяки станцуют Вальс Победы

В Перми началась подготовка к «Вальсу Победы», который пермяки станцуют по традиции вечером 9 мая. Главная цель акции - воссоздание праздничной атмосферы того дня, когда люди танцевали прямо на улицах - со знакомыми и случайными прохожими под живую музыку, пение или патефон, празднуя победу в Великой Отечественной войне. На первые репетиции в Дом народного творчества «Губерния» собралось более 50 специалистов краевых учреждений культуры, чтобы под руководством балетмейстера разучить танцы

Это будет уже четвертый «Вальс Победы» в Пермском крае. В прошлом году участие в нем приняли 117 сел и городов края и более 35 тысяч человек. Сейчас в списке уже около сотни мест, и он будет пополняться. Присоединиться к акции может любой желающий. Возраст и уровень танцевальной подготовки значения не имеет.