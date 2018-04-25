Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← 100 кг винегрета пермяки съели за полчаса

Узнай о своих долгах →

Пермяки станцуют Вальс Победы

смотреть видео

репетиция Вальс победы

В Перми началась подготовка к «Вальсу Победы», который пермяки станцуют по традиции вечером 9 мая. Главная цель акции - воссоздание праздничной атмосферы того дня, когда люди танцевали прямо на улицах - со знакомыми и случайными прохожими под живую музыку, пение или патефон, празднуя победу в Великой Отечественной войне. На первые репетиции в Дом народного творчества «Губерния» собралось более 50 специалистов краевых учреждений культуры, чтобы под руководством балетмейстера разучить танцы

Это будет уже четвертый «Вальс Победы» в Пермском крае. В прошлом году участие в нем приняли 117 сел и городов края и более 35 тысяч человек. Сейчас в списке уже около сотни мест, и он будет пополняться. Присоединиться к акции может любой желающий. Возраст и уровень танцевальной подготовки значения не имеет.

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 25.04.2018 в 15:18 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

100 кг винегрета пермяки съели за полчаса

В Перми меняется схема движения автотранспорта

В Пермском районе под лед провалились три рыбака

Стартовал конкурс «Я тренер ГТО»

Пермь. Новости культуры 24.04.2018

Роскомнадзор ответит на вопросы жителей Прикамья

Данила Кзловский: «Тренер» - фильм о мечте

«Одуванчик» включили - значит, пришла весна

Живодёры рядом: В Перми щенка выбросили с 13 этажа

Чтобы помнили


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← 100 кг винегрета пермяки съели за полчаса

Узнай о своих долгах →

Обратите внимание

в Перми

Узнай о своих долгах

Федеральная служба судебных приставов проводит Всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих долгах».
25.04.2018 в 15:40

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Пермяки станцуют Вальс Победы

В прошлом году участие в Вальсе Победы приняли 117 сел и городов края - более 35 тысяч человек.
25.04.2018 в 15:18

Метки: в Перми, Культура, Общество

Газ как мера социальной поддержки

Пермякам будет оказана социальная поддержка по подключению к системе газоснабжения жилых домов.
25.04.2018 в 15:00

Метки: в Перми, Власть, Деньги

100 кг винегрета пермяки съели за полчаса

В Перми проходит юбилейный 20-й открытый кулинарный фестиваль Пермская кухня - 2018.
25.04.2018 в 14:33

Метки: в Перми, Общество

В Перми меняется схема движения автотранспорта

С 28 апреля на двух перекрестках в Перми изменится схема движения автомобильного транспорта.
25.04.2018 в 14:09

Метки: в Перми, Общество

В России

Стартовал конкурс «Я тренер ГТО»

Каждый может представить в виде небольшого видеоматериала свою методику подготовки к тестированию ГТО.
25.04.2018 в 12:15

Метки: в Перми, В России, Спорт

Данила Кзловский: «Тренер» - фильм о мечте

Очередная новинка отечественного кино – фильм «Тренер» – уверенно занял позиции лидера проката.
25.04.2018 в 11:37

Метки: в Перми, Общество, Кино, В России

Чтобы помнили

Увековечение памяти жертв политических репрессий - такая задача поставлена на самом высоком уровне.
25.04.2018 в 10:30

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, В России

Пермские пейнтболисты взяли главные трофеи мировых турниров

У пермяков главные награды двух турниров - чемпионата мира среди ветеранов и кубка мира.
24.04.2018 в 17:05

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе

После шестидневной рабочей недели россиян ждут четыре выходных дня подряд по случаю празднования Первомая.
24.04.2018 в 16:41

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Узнай о своих долгахУзнай о своих долгах

Пермяки станцуют Вальс ПобедыПермяки станцуют Вальс Победы

Газ как мера социальной поддержкиГаз как мера социальной поддержки

100 кг винегрета пермяки съели за полчаса100 кг винегрета пермяки съели за полчаса

В Перми меняется схема движения автотранспортаВ Перми меняется схема движения автотранспорта

«Большая Георгиевская игра»: краевой исторический квест«Большая Георгиевская игра»: краевой исторический квест

В Пермском районе под лед провалились три рыбакаВ Пермском районе под лед провалились три рыбака

Пермь готовится отпраздновать годовщину ПобедыПермь готовится отпраздновать годовщину Победы

Новый зоопарк: Отставание от графика сократилиНовый зоопарк: Отставание от графика сократили

Стартовал конкурс «Я тренер ГТО»Стартовал конкурс «Я тренер ГТО»

Пермь. Новости культуры 24.04.2018Пермь. Новости культуры 24.04.2018

Роскомнадзор ответит на вопросы жителей ПрикамьяРоскомнадзор ответит на вопросы жителей Прикамья

Данила Кзловский: «Тренер» - фильм о мечтеДанила Кзловский: «Тренер» - фильм о мечте

«Одуванчик» включили - значит, пришла весна«Одуванчик» включили - значит, пришла весна

Живодёры рядом: В Перми щенка выбросили с 13 этажаЖиводёры рядом: В Перми щенка выбросили с 13 этажа

Чтобы помнилиЧтобы помнили

Депутаты перераспределили 170 млн рублейДепутаты перераспределили 170 млн рублей

В Прикамье медведь напал на человекаВ Прикамье медведь напал на человека

Обратная связь: Глава края провел прием гражданОбратная связь: Глава края провел прием граждан

Проверка пожарной безопасности: выявлены тысячи нарушенийПроверка пожарной безопасности: выявлены тысячи нарушений

На «Пермской кухне» дети приготовили центнер винегретаНа «Пермской кухне» дети приготовили центнер винегрета

Пожар в районе Центрального рынка потушилиПожар в районе Центрального рынка потушили

Готовность Кудымкара к паводку проверила прокуратураГотовность Кудымкара к паводку проверила прокуратура

Пермские пейнтболисты взяли главные трофеи мировых турнировПермские пейнтболисты взяли главные трофеи мировых турниров

Вести Кудымкар 24.04.2018Вести Кудымкар 24.04.2018

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную