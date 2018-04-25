100 кг винегрета пермяки съели за полчаса
24 и 25 апреля в Перми проходит юбилейный 20-й открытый кулинарный фестиваль "Пермская кухня - 2018". Все началось на площадке Дворца молодежи. Юные кулинары приготовили 100 килограммов винегрета для гостей кулинарного поединка.
Более сотни килограммов готового винегрета, поднять кастрюлю сложно даже втроем. Салат готовили 15 воспитанников детских домов Прикамья, а оформлением блюда занимаются профессионалы. Специи, зелень, горчица - в остальном все, как у любой хозяйки дома.
Сергей Юрин, повар сборной Пермского края: "Главное - хорошее настроение, хорошая компания, настроение всего фестиваля и детские руки – и все в порядке будет. Продукты обыкновенные: картофель, морковь, свекла, лук".
Дегустировали винегрет все желающие. Эта благотворительная акция - часть фестиваля "Пермская кухня". Здесь соревнуются профессионалы. Готовые блюда поражают и вкусом, и названиями: утка в мандариновой глазури, медвежий угол, соус из хвоща.
«Прикамская кухня» проходит уже в 20-й раз. А что касается винегрета, то его съели за полчаса.
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