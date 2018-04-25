В Пермском районе под лед провалились три рыбака

Выход рыбаков на лед на реке Сылва в районе поселка Троица Пермского района закончился трагедией. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, во время рыбалки провалились под лед 3 человека. Сотрудникам краевой службы спасения удалось спасти одного рыбака, еще однин рыболов смог самостоятельно добраться до берега, к сожалению, третьему рыбаку спастись не удалось.

В целях предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в период непрочного льда Главным управлением МЧС России по Пермскому краю были направлены письма главам городских округов и муниципальных районов Пермского края с рекомендациями о проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период разрушения ледового покрова. В ГУ МЧС России по Пермскому краю советуют: не отпускайте детей на лед, не ходите на рыбалку, не катайтесь на коньках и лыжах, дети не должны находиться на люду без сопровождения взрослых.