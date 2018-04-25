В Перми меняется схема движения автотранспорта

С 28 апреля на двух перекрестках в Перми изменится схема движения автомобильного транспорта. Как сообщили в администрации города, чтобы снизить количество аварий на пересечении улиц Мира и Космонавта Леонова запретят левый поворот с улицы Мира в направлении шоссе Космонавтов. Для совершения маневра будет сделано дополнительное место для разворота в квартале после перекрестка.

Также на пересечении улиц Мира и Советской Армии запретят левый поворот с улицы Мира в направлении проспекта Декабристов. Там введут дополнительное время работы светофора для совершения безопасного левого поворота с улицы Мира в направлении шоссе Космонавтов. Для совершения левого поворота с улицы Мира в направлении проспекта Декабристов будет сделано дополнительное место для разворота.