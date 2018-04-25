Что такое ГТО? Для чего сдавать нормативы и как быстро и качественно к ним подготовиться? На официальном сайте норм ГТО стартовал конкурс «Я тренер ГТО», где абсолютно каждый может представить в виде небольшого видеоматериала свою методику подготовки к тестированию. Как это сделать и кто уже поделился секретами спортивного успеха?

Перед тренировкой по хоккею на траве обязательная разминка. Упражнение «лесенка» вошло в авторскую программу, которую Анна представила на конкурсе методик «Я тренер ГТО».

Анна Рубцова, тренер-преподаватель по хоккею на траве: "КМы использовали наш технический инструмент, которым мы пользуемся на тренировках. «Лесенка» на координацию развития, но мы ее использовали для развития силы рук, наши клюшки, тяжелые мячи набивные".

Что такое ГТО и зачем это нужно, знают и воспитанники Анны. Дети не скрывают, что очень хотят, чтобы победила именно их тренер. Да и взрослые считают, что готовить и спортсменов, и новичков перед выполнением норм ГТО должен наставник.

Между тем, прием конкурсных видео еще продолжается. Методика может содержать любой совет, фрагмент тренировки, упражнение и даже психологический тренинг. Главное, чтобы видео не превышало 5 минут. Дальнейший алгоритм можно найти на сайте.

Светлана Высокова, посол ГТО в Пермском крае: "Самая главная составляющая этих роликов - значимость, необходимость, функциональность упражнений, которые предложены. Именно не рассказать о том, как выполнить упражнение, а как улучшить свой результат, который был первоначально показан".

Лидеров голосования и победителей отметят подарками. Главный приз - комплект тренерской экипировки.

Поддержать участника просто, сделать это получится даже с помощью телефона. Достаточно зайти на сайт gto59.ru, выбрать понравившееся видео, нажать «нравится» и пройти несложную регистрацию.