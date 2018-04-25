Пермь. Новости культуры 24.04.2018
Темы выпуска:
- В Перми прошла традиционная ежегодная акция «Библионочь-2018».К Всероссийскому фестивалю чтения присоединились крупные библиотеки города, которые подготовили для посетителей насыщенную программу.
-В Пермском доме народного творчества «Губерния» прошел концерт академического хора «Млада». Артисты представили программу «Музыка мира».
- Два фильма «Легенды о пиратах» и Young Music Stars с участием пермских детей поедут на кинофестивали в Канны и Лос -Анджелес.
- В Перми впервые выступил оркестр Тюменской филармонии. Это один из самых молодых симфонических коллективов в России. Он появился в 2015 году. С момента основания большую творческую поддержку музыкантам оказывает пианист, народный артист России Денис Мацуев.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Роскомнадзор ответит на вопросы жителей Прикамья
Данила Кзловский: «Тренер» - фильм о мечте
«Одуванчик» включили - значит, пришла весна
Живодёры рядом: В Перми щенка выбросили с 13 этажа
Чтобы помнили
Депутаты перераспределили 170 млн рублей
Обратная связь: Глава края провел прием граждан
Проверка пожарной безопасности: выявлены тысячи нарушений
На «Пермской кухне» дети приготовили центнер винегрета
Пожар в районе Центрального рынка потушили
Добавить комментарий: