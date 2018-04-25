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Пермь. Новости культуры 24.04.2018

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Новости культуры

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- В Перми прошла традиционная ежегодная акция «Библионочь-2018».К Всероссийскому фестивалю чтения присоединились крупные библиотеки города, которые подготовили для посетителей насыщенную программу. 

-В Пермском доме народного творчества «Губерния» прошел концерт академического хора «Млада». Артисты представили программу «Музыка мира».

- Два фильма «Легенды о пиратах» и Young Music Stars с участием пермских детей поедут на кинофестивали в Канны и Лос -Анджелес.  

- В Перми впервые выступил оркестр Тюменской филармонии. Это один из  самых молодых симфонических коллективов в России. Он появился в 2015 году. С момента основания большую творческую поддержку музыкантам оказывает пианист, народный артист России Денис Мацуев. 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Культура

Опубликовано: 25.04.2018 в 11:57 в рубрике - Вести Пермь

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