Пермь. Новости культуры 24.04.2018

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- В Перми прошла традиционная ежегодная акция «Библионочь-2018».К Всероссийскому фестивалю чтения присоединились крупные библиотеки города, которые подготовили для посетителей насыщенную программу.

-В Пермском доме народного творчества «Губерния» прошел концерт академического хора «Млада». Артисты представили программу «Музыка мира».

- Два фильма «Легенды о пиратах» и Young Music Stars с участием пермских детей поедут на кинофестивали в Канны и Лос -Анджелес.

- В Перми впервые выступил оркестр Тюменской филармонии. Это один из самых молодых симфонических коллективов в России. Он появился в 2015 году. С момента основания большую творческую поддержку музыкантам оказывает пианист, народный артист России Денис Мацуев.