Роскомнадзор ответит на вопросы жителей Прикамья
Вниманию жителей Перми и Пермского края. 26 апреля с 14.00 до 16.00 часов в приемной президента России по Пермскому краю по адресу Пермь, ул. Советская, 64 прием граждан проведет руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю Юрий Николаевич Щебетков. Вопросы, касающиеся соблюдения норм и законодательства при оказании услуг почтовой, телефонной связи, телерадиовещания, доступа в сеть интернет и защиты персональных данных, также можно будет задать и по телефону 217-69-70.
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