Данила Кзловский: «Тренер» - фильм о мечте

Очередная новинка отечественного кино – фильм «Тренер» – уверенно занял позиции лидера проката. Первые выходные сразу доказали это. И с наступлением рабочей недели меньше зрителей не становится.

После такого начала расслабиться не получится уже до конца фильма. Именно с таким настроем Татьяна и купила сегодня билеты в кинотеатр. В одном фильме соединились сразу две страсти - любимый актер Данила Козловский и спорт.

Татьяна Ленникер: "Я вообще фанатка хоккея, футбола все, что связано со спортом. Если бы у нас в России был такой тренер, какую роль играет Данила Козловский, футбол был бы у нас… мы бы были победителями".

Фильм «Тренер» для Данилы Козловского уникальный опыт, здесь он одновременно и актер, и продюсер, и режиссер, к футболу неравнодушный с детства. По сюжету бывший игрок сборной попадает тренером в небольшой футбольный клуб и начинает свой путь с ноля. Здесь то и раскрываются все режиссерские задумки.

Данила Козловский, режиссер, продюсер, актер: "Это, безусловно, фильм о мечте, это фильм о том, что только ты вправе решать за себя, кем ты хочешь быть и что тебе делать. Все возможно, даже то, что кажется тебе невозможным".

Впрочем, и сам футбол здесь снят совершенно по-особому. Специально для этого использовали все возможные современные технические приемы, учились у мастеров жанра, так что первые зрители уже оценили.

За три месяца до Чемпионата мира вокруг футбола уже кипят нешуточные страсти. И сразу после выхода из кинозала, самое время отправиться на тренировку.