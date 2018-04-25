«Одуванчик» включили - значит, пришла весна

В классическом университете запустили первый в этом году в Перми фонтан. Кстати, его студенты прозвали "одуванчик". Учащиеся и преподаватели вышли на субботник и провели его в форме соревнований. 20 команд стали участниками акции «В порядке».

Александра Брезгина: "Для нас, студентов, фонтан это особенный символ. Его запуск - это начало каникул, когда закончились экзамены и начинается теплая погода. Ну и, конечно же, это традиционное мероприятие - мы на акции «В порядке» запускаем фонтан".