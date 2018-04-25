«Одуванчик» включили - значит, пришла весна
В классическом университете запустили первый в этом году в Перми фонтан. Кстати, его студенты прозвали "одуванчик". Учащиеся и преподаватели вышли на субботник и провели его в форме соревнований. 20 команд стали участниками акции «В порядке».
Александра Брезгина: "Для нас, студентов, фонтан это особенный символ. Его запуск - это начало каникул, когда закончились экзамены и начинается теплая погода. Ну и, конечно же, это традиционное мероприятие - мы на акции «В порядке» запускаем фонтан".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Живодёры рядом: В Перми щенка выбросили с 13 этажа
Чтобы помнили
Депутаты перераспределили 170 млн рублей
Обратная связь: Глава края провел прием граждан
Проверка пожарной безопасности: выявлены тысячи нарушений
На «Пермской кухне» дети приготовили центнер винегрета
Пожар в районе Центрального рынка потушили
Пермские пейнтболисты взяли главные трофеи мировых турниров
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе
В Первомай край станет трезвенником
Добавить комментарий: