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Живодёры рядом: В Перми щенка выбросили с 13 этажа

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щенок

Шокирующая история в пермском микрорайоне Гайва. Щенка выбросили из окна многоэтажки прямо на пешеходную дорожку. Умирающее животное одной из первых увидела местная зоозащитница. Это было поздним вечером в понедельник. А на следующий день под окнами предполагаемых виновников смерти щенка собрался чуть ли не стихийный митинг.

Владелец частного приюта для животных Елена Баталова во время традиционной вечерней прогулки увидела страшную картину. Трехмесячный щенок после падения с тринадцатого этажа лежал на асфальте и еще подавал признаки жизни.

Елена Баталова, очевидец: "Когда я подошла, там было два последних удара сердца и глаза уже были стеклянные. Я ветврач, осмотрела. Все тело было переломано".

Уже днем на месте трагедии собирается стихийный митинг - больше 50 человек. Узнав от жителей дома, где возможно живут хозяева собаки, отправляются прямо к ним.

Дверь никто не открыл, зато соседи охотно рассказывают о молодой паре, которая живет в их доме. Ведь их трехмесячный питомец стал любимцем всего подъезда.

петиция

Активисты просят подписать петицию, чтобы виновные были наказаны. За несколько часов  собрали 80 подписей. Петицию планируют отдать в правоохранительные органы, которые тоже взялись изучать эту историю.

Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "По данному факту сейчас в отделе полиции Орджоникидзевского района проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего".

В городском приюте для животных пустыми вольеры бывают редко, слишком много животных оказывается на улице.

Игорь Сафронов, директор Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек: "Щенков подбрасывают, буквально на прошлой неделе приехал таксист, два молодых человека оставили коробку в багажнике. Таксист привез".

На территории Перми с начала этого года было выловлено более 700 собак. Все они находятся на территории городского приюта. По статистике, только половина из этих животных найдет своих хозяев.

Наказание за жестокое обращение с животными - срок до пяти лет лишения свободы. И возможно, это дело дойдет до суда, благодаря в первую очередь свидетелям, которые сохранили почти все улики.

 

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 25.04.2018 в 10:53 в рубрике - Вести Пермь

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