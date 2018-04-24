Пермские пейнтболисты взяли главные трофеи мировых турниров

Пермяки заняли первое место на Чемпионате мира по спортивному пейнтболу в Париже. В составе сборной России, а также в командном зачёте Кубка мира главные трофеи завоевали игроки самых разных возрастов.

Пришедшая на смену серии Миллениум, международная организация пейнтбола начала с чемпионата мира среди ветеранов - категория 40 плюс- и командного Кубка. Брали Париж и пейнтболисты пермского Файтер Прошар - в обоих случаях победоносно.

В сборную России вошло сразу 4 пермяка: Сергей Туголуков, Лев Шперкин, Борис Носов и Вадим Красников. На пути к золотому пьедесталу россияне обошли команды из Великобритании, Франции, Италии, Германии, Эстонии. Особенно напряжённым выдался полуфинальный поединок с украинцами.

Уже на следующий день, теперь уже «золотые» пермяки -ветераны, вместе с остальными участниками Файтер ПРОШАР вгрызлись в битву за кубковый трофей с европейскими командами. К слову, под накалом страстей во втором девизионе пал даже непобедимый «Русский Легион», а вот пермяки выстояли. Европейский комментатор оценил выход Сергея Туголукова, снявшего за гейм 4-х игроков противника.

Был эпизод, когда победный адреналин сыграл против опытных бойцов. Спасал ситуацию 16- летний Иван Штыков.

Иван Штыков, победитель Кубка мира по пейнтболу: "Был свитсток с соседнего поля. И наши игроки подумали, что это был свисток на нашу игру, на нашу поляну. И наши игроки сделали фальстарт. Их вывели из этой игры. Я остался один обороняться. Забрал последних двоих игроков и не дал им взять очко, которое выводило в овер- тайм".

Итого - главные награды двух мировых турниров. Сезон у пейнтболистов в самом разгаре. Уже в следующие выходные в столице "Файтер" продолжит борьбу за трофеи отечественных стартов: «Золотого шара» - в младшем и среднем возрасте, на этапе Кубка России в - старшем.