Пожар в районе Центрального рынка потушили

Пожар в районе Центрального рынка Перми экипажам МЧС удалось ликвидировать оперативно и без жертв, хотя были все условия для дальнейшего распространения пламени. Очаг возгорания располагался на улице Эпроновская, это так называемый Шанхай, где множество деревянных построек скученно располагаются на небольшой площади.