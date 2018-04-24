← Пермские пейнтболисты взяли главные трофеи мировых турниров
Пожар в районе Центрального рынка потушили
Пожар в районе Центрального рынка Перми экипажам МЧС удалось ликвидировать оперативно и без жертв, хотя были все условия для дальнейшего распространения пламени. Очаг возгорания располагался на улице Эпроновская, это так называемый Шанхай, где множество деревянных построек скученно располагаются на небольшой площади.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские пейнтболисты взяли главные трофеи мировых турниров
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе
В Первомай край станет трезвенником
Проект «Общий двор» получит продолжение
Аграрии Прикамья приступили к полевым работам
Гала-концерт студенческих весен, или Просто «Галка»
В Прикамье закрыта последняя ледовая переправа
Международный конкурс артистов балета «Арабеск» подвел итоги
Депутаты Гордумы рассмотрят поправки к бюджету
Пермь. Вести Спорт 23.04.2018
Добавить комментарий: