Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе

Роструд напоминает: эта рабочая неделя будет шестидневной, с понедельника по субботу включительно. Затем россиян ждут четыре выходных дня подряд по случаю празднования Первомая. Выходной день с субботы 28 апреля, переносится на понедельник, 30. А 2 мая будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье.