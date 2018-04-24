Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе
Роструд напоминает: эта рабочая неделя будет шестидневной, с понедельника по субботу включительно. Затем россиян ждут четыре выходных дня подряд по случаю празднования Первомая. Выходной день с субботы 28 апреля, переносится на понедельник, 30. А 2 мая будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье.
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