В Первомай край станет трезвенником

1 мая в центре Перми будет закрыто движение транспорта. Празднование начнется в 11 часов утра с демонстрации. Несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади. 1 мая на территории Пермского края будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующее решение закреплено в постановлении Правительства Пермского края еще 10 октября 2011 года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, "Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей".