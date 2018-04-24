Проект «Общий двор» получит продолжение
Музей современного искусства PERMM стал лауреатом премии им. Сергея Курехина. В номинации «Искусство в общественном пространстве» победил проект музея «Общий двор», автором которого выступила Светлана Лучникова. И сегодня она - гость программы «Новости культуры».
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