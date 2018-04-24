Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Гала-концерт студенческих весен, или Просто «Галка»

Аграрии Прикамья приступили к полевым работам

смотреть видео

аграрии

Пермские аграрии приступили к полевым работам. Об этом на заседании Совета глав муниципальных образований доложил региональный министр сельского хозяйства Александр Козюков. По его словам, первым к севу яровых приступило хозяйство «Русь» Пермского района. Также на заседании было отмечено, что в этом году весенний посев планируется на уровне 259 тысяч гектаров, это на 4% больше, чем в 2017 году. Из них технические культуры, картофель и овощи займут более 8 тысяч гектаров. Перед сельхозпроизводителями поставлена задача увеличить обрабатываемые земли почти в три раза.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В этом году мы на 10% увеличили объем субсидий на стимулирование производства продукции растениеводства и молочного животноводства. В целом довели сумму субсидий до 1 млрд 138 млн рублей. Уже 600 млн рублей мы довели до сельхозпроизводителей, чтобы они могли по максимуму подготовиться к посевной. Это в полтора раза больше, чем на тот же период в прошлом году".

Ещё одной темой для обсуждений стал предстоящий сезон дорожных работ. В этом году на эти цели выделено из краевого и федерального бюджетов 5 млрд рублей, в 2017 году сумма составила 4,3 млрд рублей. Наиболее крупные стройки запланированы в Перми - это реконструкция улиц Революции, Героев Хасана, а также строительство перехода от улицы Строителей до улицы Гайдара. В Березниках работы будут проводиться, в том числе микрорайоне Любимов. А в Добрянке должны капитально отремонтировать мост через реку Вож. На данный момент заключено 70% контрактов от общего числа объектов. Окончание торгов намечено на середину мая.

 

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 24.04.2018 в 15:18 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Гала-концерт студенческих весен, или Просто «Галка»

В Прикамье закрыта последняя ледовая переправа

Международный конкурс артистов балета «Арабеск» подвел итоги

Депутаты Гордумы рассмотрят поправки к бюджету

Пермь. Вести Спорт 23.04.2018

А за окном конец апреля...

Праздник спорта: Участников эстафеты метель не испугала

В крае стартовал марафон сдачи крови

Дети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный портал

Место памяти: «Пермь-36» может стать музеем-заповедником


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Гала-концерт студенческих весен, или Просто «Галка»

Обратите внимание

в Перми

«Амкар» одержал победу над «Тосно»

Пермский Амкар в гостевом, 27-м туре РФПЛ в Санкт-Петербурге победил финалиста Кубка страны – «Тосно» из Ленобласти.
24.04.2018 в 15:39

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Гала-концерт студенческих весен, или Просто «Галка»

В Перми наградили победителей конкурса «Студенческая весна».
24.04.2018 в 14:54

Метки: в Перми, Культура, Общество, Образование

В Прикамье закрыта последняя ледовая переправа

В текущем сезоне на территории Прикамья работали 14 ледовых переправ.
24.04.2018 в 14:33

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Международный конкурс артистов балета «Арабеск» подвел итоги

В Перми завершился юбилейный 15-й международный конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой.
24.04.2018 в 14:13

Метки: в Перми, Культура, Общество

6-летний пермяк представит Россию на ЧМ по шахматам

Миша Гурышов - обладатель золотой медали первенства ПФО.
24.04.2018 в 13:06

Метки: в Перми, В России, Спорт

В России

6-летний пермяк представит Россию на ЧМ по шахматам

Миша Гурышов - обладатель золотой медали первенства ПФО.
24.04.2018 в 13:06

Метки: в Перми, В России, Спорт

Дельфийские игры: пермяки настроены на победу

На XVII Молодежных Дельфийских играх во Владивостоке Пермский край представят 75 человек.
24.04.2018 в 12:50

Метки: в Перми, В России, Культура

Пермь. Вести Спорт 23.04.2018

Обзор главных спортивных событий региона.
24.04.2018 в 12:11

Метки: в Перми, Спорт, В России

В Пермь прибыл советник президента России Михаил Федотов

Тема визита - поддержка жертв политических репрессий.
24.04.2018 в 09:35

Метки: в Перми, Общество, В России

Гибкость и грация

4 медали и титул «Мисс грация» завоевали прикамские спортсменки на международных соревнованиях в Калининграде.
23.04.2018 в 12:51

Метки: в Перми, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

«Амкар» одержал победу над «Тосно»«Амкар» одержал победу над «Тосно»

Аграрии Прикамья приступили к полевым работамАграрии Прикамья приступили к полевым работам

Гала-концерт студенческих весен, или Просто «Галка»Гала-концерт студенческих весен, или Просто «Галка»

В Прикамье закрыта последняя ледовая переправаВ Прикамье закрыта последняя ледовая переправа

Международный конкурс артистов балета «Арабеск» подвел итогиМеждународный конкурс артистов балета «Арабеск» подвел итоги

6-летний пермяк представит Россию на ЧМ по шахматам6-летний пермяк представит Россию на ЧМ по шахматам

Дельфийские игры: пермяки настроены на победуДельфийские игры: пермяки настроены на победу

Весна начнется после дождичка в четвергВесна начнется после дождичка в четверг

Депутаты Гордумы рассмотрят поправки к бюджетуДепутаты Гордумы рассмотрят поправки к бюджету

Пермь. Вести Спорт 23.04.2018Пермь. Вести Спорт 23.04.2018

А за окном конец апреля...А за окном конец апреля...

Праздник спорта: Участников эстафеты метель не испугалаПраздник спорта: Участников эстафеты метель не испугала

В крае стартовал марафон сдачи кровиВ крае стартовал марафон сдачи крови

Кудымкар спасали из снежного пленаКудымкар спасали из снежного плена

Дети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный порталДети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный портал

Место памяти: «Пермь-36» может стать музеем-заповедникомМесто памяти: «Пермь-36» может стать музеем-заповедником

В Пермь прибыл советник президента России Михаил ФедотовВ Пермь прибыл советник президента России Михаил Федотов

«Показывает Пермь»: 60 лет в эфире«Показывает Пермь»: 60 лет в эфире

Народное голосование: Кто станет главным тренером ГТО?Народное голосование: Кто станет главным тренером ГТО?

Гран-при на «Арабеске» не присудили никомуГран-при на «Арабеске» не присудили никому

Патефонная вечеринка - ответ гаджетамПатефонная вечеринка - ответ гаджетам

Оперная дива Надежда Павлова дала сольный концертОперная дива Надежда Павлова дала сольный концерт

День донора продолжаетсяДень донора продолжается

Под вывеской СПА скрывался салон интимных услугПод вывеской СПА скрывался салон интимных услуг

В Перми наградили победителей конкурса «Студенческая весна»В Перми наградили победителей конкурса «Студенческая весна»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную