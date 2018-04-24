Аграрии Прикамья приступили к полевым работам
Пермские аграрии приступили к полевым работам. Об этом на заседании Совета глав муниципальных образований доложил региональный министр сельского хозяйства Александр Козюков. По его словам, первым к севу яровых приступило хозяйство «Русь» Пермского района. Также на заседании было отмечено, что в этом году весенний посев планируется на уровне 259 тысяч гектаров, это на 4% больше, чем в 2017 году. Из них технические культуры, картофель и овощи займут более 8 тысяч гектаров. Перед сельхозпроизводителями поставлена задача увеличить обрабатываемые земли почти в три раза.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В этом году мы на 10% увеличили объем субсидий на стимулирование производства продукции растениеводства и молочного животноводства. В целом довели сумму субсидий до 1 млрд 138 млн рублей. Уже 600 млн рублей мы довели до сельхозпроизводителей, чтобы они могли по максимуму подготовиться к посевной. Это в полтора раза больше, чем на тот же период в прошлом году".
Ещё одной темой для обсуждений стал предстоящий сезон дорожных работ. В этом году на эти цели выделено из краевого и федерального бюджетов 5 млрд рублей, в 2017 году сумма составила 4,3 млрд рублей. Наиболее крупные стройки запланированы в Перми - это реконструкция улиц Революции, Героев Хасана, а также строительство перехода от улицы Строителей до улицы Гайдара. В Березниках работы будут проводиться, в том числе микрорайоне Любимов. А в Добрянке должны капитально отремонтировать мост через реку Вож. На данный момент заключено 70% контрактов от общего числа объектов. Окончание торгов намечено на середину мая.
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