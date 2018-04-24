Гала-концерт студенческих весен, или Просто «Галка»

В Перми наградили победителей конкурса «Студенческая весна». На гала-концерте продемонстрировали лучшие номера, с которыми ребята отправятся на всероссийские соревнования. В топ попали все крупные вузы Прикамья. И как заявили организаторы, многих призеров уже готовы взять в профессиональные коллективы.

На сцене лучшие номера со всего Прикамья. Вокал, пластика, оригинальный жанр. «Мужчины без пресса», это название коллектива, показывают «Скупую мужскую слезу», это уже название номера. В данном случае очевидно - главное идея.

Студенты: "Мы хотели показать, как мужчины страдают из-за женщин, слишком много грустных женских номеров на «Студенческой весне», и поэтому мы решили ответ им дать".

За кулисами не менее интересно. На каждом шагу кто-то что-то делает, разыгрывается, разминается, в конце концов, просто наводит марафет перед выступлением.

Организаторы не смогли точно сказать, в который раз проходит «Студенческая весна» - 58-й или 59-й. Со счету сбились. Но это и не важно.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Профессия в жизни еще не все, очень важно то, что называется хобби, свободное время, то, без чего многие люди просто не мыслят своего существования, очень важно, что у наших студентов есть возможность себя показать".

Гала-концерт студенческих весен - название официальное, проще - "галка", именно так ее называют сами участники, которых, к слову, уже готовы прямо со сцены разобрать в профессиональные коллективы.

Мария Тихонова, член жюри (направление "Танец"): "Очень высокий профессиональный уровень. Самый кайф в том, что у них нет рамок этой балетной учебы. Они абсолютно свободны. Для них это хобби, кайф".

Немаловажная деталь - все номера на сцене это победители. Но ребятам пока рано расслабляться. Впереди всероссийский конкурс.