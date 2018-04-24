В Прикамье закрыта последняя ледовая переправа

С сегодняшнего дня в Пермском крае больше нет ни одной действующей ледовой переправы. Закрыты все. Последняя - в поселке Гайны. Всего в текущем сезоне на территории Прикамья работали 14 ледовых переправ. Каких-либо происшествий там зарегистрировано не было, отмечают в Управлении МЧС по Пермскому краю, главное чтобы переправы больше не использовались.

ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Выезжать на них запрещено! В каждом районе органами местного самоуправления приняты все меры по установке запрещающих знаков и перекрытию выезда на лед. В текущем сезоне работали 14 ледовых переправ. Происшествий (провалов техники и людей на лед) на официально организованных ледовых переправах зарегистрировано не было).

