← Международный конкурс артистов балета «Арабеск» подвел итоги
В Прикамье закрыта последняя ледовая переправа
С сегодняшнего дня в Пермском крае больше нет ни одной действующей ледовой переправы. Закрыты все. Последняя - в поселке Гайны. Всего в текущем сезоне на территории Прикамья работали 14 ледовых переправ. Каких-либо происшествий там зарегистрировано не было, отмечают в Управлении МЧС по Пермскому краю, главное чтобы переправы больше не использовались.
ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Выезжать на них запрещено! В каждом районе органами местного самоуправления приняты все меры по установке запрещающих знаков и перекрытию выезда на лед. В текущем сезоне работали 14 ледовых переправ. Происшествий (провалов техники и людей на лед) на официально организованных ледовых переправах зарегистрировано не было).
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Международный конкурс артистов балета «Арабеск» подвел итоги
Депутаты Гордумы рассмотрят поправки к бюджету
Пермь. Вести Спорт 23.04.2018
А за окном конец апреля...
Праздник спорта: Участников эстафеты метель не испугала
В крае стартовал марафон сдачи крови
Дети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный портал
Место памяти: «Пермь-36» может стать музеем-заповедником
В Пермь прибыл советник президента России Михаил Федотов
«Показывает Пермь»: 60 лет в эфире
Добавить комментарий: