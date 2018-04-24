Международный конкурс артистов балета «Арабеск» подвел итоги

В Перми завершился юбилейный 15-й международный конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. По итогам смотра среди лауреатов оказались три пермяка: первую премию получили Кирилл Макурин - артист Пермского театра оперы и балета и студент Пермского хореографического училища Данила Хамзин. Гран-при в этом году решено было не присуждать. Всего в «Арабеске - 2018» приняли участие 260 человек из 15 стран - России, Армении, Бразилии, Германии, Ирландии, Кореи, Монголии, Японии и других.

Помимо конкурса классической хореографии, во второй раз состоялся конкурс современного танца, свои работы представили порядка 80 человек. Первую премию и приз жюри прессы получил Алексей Расторгуев - ведущий солист и хореограф-постановщик Пермского театра «Балет Евгения Панфилова».