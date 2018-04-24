Депутаты Гордумы рассмотрят поправки к бюджету

В Перми проходит пленарное заседание Пермской городской Думы. Депутаты рассмотрят программу социально-экономического развития города, здесь необходимо уточнить ряд целевых показателей. В первом чтении рассмотрят изменения в программу комплесного развития социальной инфраструктуры - план строительства школ и детских садов. Ну а для того чтобы все предложения были подкреплены реальными деньгами, придется рассмотреть поправки к бюджету, на этот год предстоит перераспределить по статьям 140 миллионов рублей, еще 26 миллионов уходят на 19 год.