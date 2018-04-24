Пермь. Вести Спорт 23.04.2018
Темы выпуска:
- Гандболисты «Пермских медведей» уступили всего одно очко - 19:20 – «Университету-Нева» в первом матче плей-офф чемпионата страны супер-лиги.
- Женский ФК «Звезда-2005» стартовала с крупной победы в Чемпионате России. На своём поле действующие чемпионки разгромили клуб «Чертаново».
- Пермский "Амкар" победил финалиста Кубка страны «Тосно» из Ленобласти в гостевом, 27-м туре РФПЛ в Санкт-Петербурге.
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