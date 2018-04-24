А за окном конец апреля...
Не все жители Прикамья критично отнеслись к внезапной зиме в конце первого месяца весны. Для детей снегопад стал своего рода подарком, и они ринулись на улицы лепить снеговиков. Фотографии выложили в Сеть родители с комментариями типа: «кто бы мог подумать, а за окном 22 апреля».
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