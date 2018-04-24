Праздник спорта: Участников эстафеты метель не испугала

В Перми мокрый снег не смог остановить спортивного порыва участников традиционной эстафеты на призы газеты «Пермский нефтяник». Забег ежегодно проводится в Индустриальном районе, но собирает любителей бега из самых разных мест.

Старт дан, и участники первого забега устремляются вперёд. Бегут команды школьников, учащихся колледжей и сотрудников промышленных предприятий Индустриального района.

Три забега, 48 команд, более 700 участников - это легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Пермский нефтяник». И в этом году она посвящена 60-летию предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Протяжённость дистанции пять с половиной километров, она разделена на пятнадцать этапов, и погода - как дополнительное испытание для участников эстафеты.

Главное настроиться, говорят бегуны. У каждого задача стопроцентно выложиться на своём отрезке - длина у них, кстати, оказалась разной - от 250 до 600 метров.

Нефтепереработчики рассказали, что спорт на предприятии в приоритете. В течение года проходит 36 разных соревнований. И охвачено этим движением большинство сотрудников.

Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: "У нас коллектив здоровый, спортивный, и это позволяет нам добиваться отличных результатов не только в спорте, но и на работе!".

Это история и визитная карточка района - первая эстафета прошла весной 1959 года. Таким образом зародилась традиция, когда на дистанцию выходят все - от мала до велика.

Александр Иванов, глава Индустриального района: "59 лет - это удивительная традиция, которую нужно беречь. Мы благодарны объединению «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», что они традиционно поддерживают нас, как организаторов данной эстафеты".

В следующем году эстафета отмечает юбилей, и пермякам предложили принять творческое участие, объявив конкурс слоганов и эмблем. Время подумать есть - предложенные варианты будут рассматривать до 1 сентября.