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В крае стартовал марафон сдачи крови
В Перми стартовал четырехдневный марафон сдачи крови. Мобильная донорская станция работала в Перми, а также в Чайковском и Кудымкаре. В краевой столице откликнулось несколько сотен человек. Всем сдающим кровь предусмотрены выплаты на питание 647 рублей и освобождение от занятий или работы на два дня.
Оксана Самовольникова, главный врач Пермской станции переливания крови: "Потребность в донорской крови ежедневная. Необходимо держать также запас донорской крови в каждой медицинской организации. Как раз чтобы пополнить данные запасы, мы проводим такие массовые акции. То, что сейчас проходит, это массовая заготовка донорской крови".
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