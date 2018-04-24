В крае стартовал марафон сдачи крови

В Перми стартовал четырехдневный марафон сдачи крови. Мобильная донорская станция работала в Перми, а также в Чайковском и Кудымкаре. В краевой столице откликнулось несколько сотен человек. Всем сдающим кровь предусмотрены выплаты на питание 647 рублей и освобождение от занятий или работы на два дня.

Оксана Самовольникова, главный врач Пермской станции переливания крови: "Потребность в донорской крови ежедневная. Необходимо держать также запас донорской крови в каждой медицинской организации. Как раз чтобы пополнить данные запасы, мы проводим такие массовые акции. То, что сейчас проходит, это массовая заготовка донорской крови".