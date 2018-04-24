Дети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный портал

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В Перми более 14 тысяч малышей впервые пойдут в детские сады в этом году. Из них почти 2,5 тысячи - в ясельные группы. Об этом рассказали на брифинге, посвященном процедуре комплектования дошкольных учреждений. Алгоритм поступления остается прежним. Родителям нужно зарегистрироваться на дошкольном городском портале до 30 апреля. После стартует основной этап набора. С 15 мая начнется уведомление о предоставлении места. Распределение традиционно будет проходить с учетом возрастного, территориального принципа и наличия льгот.

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Ольга Ершова, начальник управления дошкольного образования департамента администрации г. Перми: "Администрацией Перми разработан план мероприятий по увеличению количества мест для детей ясельного возраста, в том числе направлены предложения в правительство РФ по участию в софинансировании программы, и у нас своя городская программа «Пермские ясли», где планомерно мы идём по нашим мероприятиям".

На сегодняшний день в краевой столице 140 муниципальных детских садов и 44 частных, которые имеют лицензию, а значит, и субсидию из городского бюджета на возмещение затрат. В 2017-м был открыт самый большой детский сад - «Конструктор успеха» на 360 мест в микрорайоне Пролетарский. К концу этого года в планах создать еще 528 дополнительных мест.

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Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Перми: "В этом году мы планируем приобрести и открыть новые места, это Грибоедова 68, идёт выкуп детсада. Также планируется открыть места в Свердловском районе ул. Чернышевского, 17в".

 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 24.04.2018 в 10:20 в рубрике - Вести Пермь

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