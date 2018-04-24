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Место памяти: «Пермь-36» может стать музеем-заповедником

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Пермь-36

Советник президента РФ Михаил Федотов с коллегами посетил Музей политических репрессий «Пермь-36».

Для большинства сегодняшних экскурсантов нынешний визит на территорию мемориального комплекса «Пермь-36» - далеко не первый. И КПП, и контрольно-следовая полоса – все знакомо. Еще бы, ведь для участников межведомственной всероссийской рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий «Пермь-36» - это особое место. И сегодня каждый из них готов высказать свои идеи по улучшению музея.

Михаил Федотов, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента РФ: "Здесь нужно решать вопрос с газификацией поселка. Второе – у музея есть сайт в интернете, но здесь нет интернета. Возникает вопрос – а как работает сайт музея, если в музее самого интернета нет".

Ежегодно с не самой приглядной частью новейшей истории нашей страны в музее «Пермь-36» знакомятся около 10 тысяч человек. Из них 2 тысячи – иностранцы.

Сергей Пономарев, главный хранитель Мемориального комплекса политических репрессий: "Если мы получим статус музея-заповедника, мы будем говорить уже о комплексном развитии территории, как памятного места. Это существенный шаг вперед в развитии музея".

При этом полноценному развитию комплекса все чаще мешает организационные проблемы. Отсюда и идеи сделать в «Перми-36» не просто музей, а музей-заповедник.

Алексей Золотарев, председатель Пермской краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политический репрессий: "Нужно относиться к истории с пониманием, уважением. И в большинстве случаев нам нужно делать так, чтобы эта история не повторилась".

После экскурсии первое заседание рабочей группы состоится прямо на территории мемориального комплекса. И пермским участникам здесь тоже есть что предложить.

Еще одно предложение от советника президента Михаила Федотова, впрочем, на это уже обращали внимание не раз – в самом названии учреждения к мемориальному комплексу стоит добавить еще слова - музей и история. Это то, что нужно знать, изучать и делать все, чтобы это никогда не повторилось.

 

 

 

 

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 24.04.2018 в 09:57 в рубрике - Вести Пермь

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