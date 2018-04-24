В Пермь прибыл советник президента России Михаил Федотов

В Пермский край в составе межведомственной рабочей группы прибыл советник президента России Михаил Федотов. Тема визита была известна заранее - это поддержка жертв политических репрессий и увековечивание памяти тех из них, кто уже не с нами. Днем прошла встреча в администрации губернатора. Михаил Федотов поблагодарил Максима Решетникова за помощь в организации визита его группы и сообщил, что планирует в скором времени провести в Перми выездное заседание совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, который он возглавляет. Темой станет социальная защита инвалидов и ветеранов.