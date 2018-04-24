В Пермь прибыл советник президента России Михаил Федотов
В Пермский край в составе межведомственной рабочей группы прибыл советник президента России Михаил Федотов. Тема визита была известна заранее - это поддержка жертв политических репрессий и увековечивание памяти тех из них, кто уже не с нами. Днем прошла встреча в администрации губернатора. Михаил Федотов поблагодарил Максима Решетникова за помощь в организации визита его группы и сообщил, что планирует в скором времени провести в Перми выездное заседание совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, который он возглавляет. Темой станет социальная защита инвалидов и ветеранов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Показывает Пермь»: 60 лет в эфире
Народное голосование: Кто станет главным тренером ГТО?
Оперная дива Надежда Павлова дала сольный концерт
День донора продолжается
Под вывеской СПА скрывался салон интимных услуг
В Перми наградили победителей конкурса «Студенческая весна»
Прикамский министр ходит на субботник, как на праздник
В Прикамье прошел «снегопад века»
Экзамен для проводника
В Перми отметили День Земли
Добавить комментарий: