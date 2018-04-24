«Показывает Пермь»: 60 лет в эфире

60 лет исполнилось с того дня, как в пермском телевизионном эфире появилась местная картинка. К известной уже фразе «Говорит Пермь», добавили "и показывает". Что и происходит все эти годы.

Железные свидетели запуска телевещания в студиях ГТРК «Пермь» встречаются до сих пор. Впрочем, рассказать о том, как это было, могут только люди. Виктор Соклаков прошёл путь от ученика радиомастера до главного инженера. Под его началом трудилась Нина Синцеровская. Первое, на что они обращают внимание - тишина в центральной аппаратной, откуда передачи выходят в эфир. А раньше по шуму передатчиков определяли неполадки.

Нина Синцеровская, в 60-е гг. электромеханик аппаратной ПТС Пермского радиотелевизионного передающего центра: "Захожу - что-то шипит. Смотрю наверх - ёлки-моталки - антенные переключатели горят! Секунда на ступор, 4 секунды на устранение технической неисправности. Ну, я и переключила в эфире под напряжением".

Тогда Нина Синцеровская спасла трансляцию партийного съезда с участием Никиты Хрущёва. А самым первым в эфире оказался фильм «Поджог Рейхстага» - 23 апреля 1958 года. Это была тестовая трансляция из вновь отстроенного здания.

Владимир Рычков, главный инженер ГТРК «Пермь»: "Весь первый эфир, все, что не было связано с прямым эфиром, шёл из этой аппаратной. У нас два таких комплекса. До сих пор их поддерживаем в рабочем состоянии".

Запуск телевещания можно сравнить с выходом в космос. Больше ведущих нервничали технические работники.

Виктор Соклаков, с 1977 по 1987 гг. главный инженер Пермского радиотелевизионного передающего центра: "Нас смотрят сотни тысяч людей. Это чувство довлело над нами".

Тяжело было и в буквальном смысле. Для сравнения: катушка с плёнкой тех времён и современная флеш-карта весом в несколько граммов. Оба эти устройства вмещают до полутора часов материала.

Но есть то, что объединяет первопроходцев и телевизионщиков нынешних: всё происходящее – не столько работа, сколько любимое дело, где каждый день ждут сюрпризы.

- У всех корреспондентов «Вестей» есть мечта - забраться на самый верх телебашни, но говорят, не по технике безопасности. Вы там были?

Нина Синцеровская, в 60-е гг. электромеханик аппаратной ПТС Пермского радиотелевизионного передающего центра: "Была. Чтобы сделать профилактику приёмников, я забиралась на высоту 180 метров и там чистила. И вы знаете, что для себя открыла? У нас в городе очень прямые улицы и красивые такие!".