Народное голосование: Кто станет главным тренером ГТО?

Региональный оператор ГТО в Пермском крае – Государственное бюджетное учреждение профессионального образования "Колледж олимпийского резерва Пермского края" проводит творческий конкурс "Я тренер ГТО!" В конкурсе принимают участие десятки спортсменов и тренеров. Конкурс поддержан ведущими спортивными клубами Пермского края.

Главный тренер гандбольного клуба "Пермские медведи" Валентин Бузмаков: "Мы уже подготовили свою методику. Отдали организаторам, ждём результаты голосования. Считаем, что подобные конкурсы помогут привлечь профессиональных тренеров к тестированию молодых ребят в ГТО. Наставник ГТО - это круто!"