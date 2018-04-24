Народное голосование: Кто станет главным тренером ГТО?
Региональный оператор ГТО в Пермском крае – Государственное бюджетное учреждение профессионального образования "Колледж олимпийского резерва Пермского края" проводит творческий конкурс "Я тренер ГТО!" В конкурсе принимают участие десятки спортсменов и тренеров. Конкурс поддержан ведущими спортивными клубами Пермского края.
Главный тренер гандбольного клуба "Пермские медведи" Валентин Бузмаков: "Мы уже подготовили свою методику. Отдали организаторам, ждём результаты голосования. Считаем, что подобные конкурсы помогут привлечь профессиональных тренеров к тестированию молодых ребят в ГТО. Наставник ГТО - это круто!"
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