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Оперная дива Надежда Павлова дала сольный концерт

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Павлова

В частной филармонии «Триумф» прошел сольный концерт оперной певицы,  Заслуженной артистки РФ Надежды Павловой. Сопрано Пермского театра оперы и балета  в сопровождении симфонического оркестра исполнила монооперу «Нежность» Виталия Губаренко и три сцены из "Фауста" Гете. 

Богатейший по нюансировке завораживающий голос, артистическое обаяние и драматический дар - все это  Надежда Павлова, сопрано Пермского театра оперы и балета. Ее талант давно по достоинству оценила мировая публика и критика. Два раза Павлова номинировалась на «Золотую маску» и  получила ее за роль Виолетты Валери  в опере  «Травиата». А Ассоциация музыкальных критиков подарила ей первый сольный концерт в Москве.

 Надежда Павлова, сопрано Пермского театра оперы и балета им.П.И.Чайковского: "Сольный концерт - это всегда событие для артиста, это может быть раз в год, а может быть раз в три года".

Но Надежде Павловой повезло, и в апреле у нее сразу два сольных концерта - один в Перми, другой - в Петрозаводске, где она окончила консерваторию и работала в Музыкальном театре Карелии. Именно из него Надежда перешла в Пермский оперный, куда в 2012 году ее пригласил дирижер Валерий Платонов. 

Надежда Павлова исполнила для пермяков монооперу  «Нежность» Губаренко  и  три сцены из "Фауста"  Гёте Локшина. Как призналась сама певица, это достаточно сложный материал как по музыке, так и по драматическому  содержанию.

Надежда Павлова, сопрано Пермского театра оперы и балета им.П.И.Чайковского: "В спектакле ты можешь спрятаться и за костюмом и за партнетром, там все-таки много помогающих вещей, на сольном концерте ты обнажен, у тебя вся твоя душа оголена, это вот такое состояние".

 Встретиться вновь с Надеждой Павловой и послушать ее блистательный голос пермские зрители смогут 26 апреля, в опере "Синдерелла, или Сказка о Золушке" Надежда Павлова предстанет в роли феи. 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 23.04.2018 в 17:15 в рубрике - Вести Пермь

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