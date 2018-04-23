Оперная дива Надежда Павлова дала сольный концерт

В частной филармонии «Триумф» прошел сольный концерт оперной певицы, Заслуженной артистки РФ Надежды Павловой. Сопрано Пермского театра оперы и балета в сопровождении симфонического оркестра исполнила монооперу «Нежность» Виталия Губаренко и три сцены из "Фауста" Гете.

Богатейший по нюансировке завораживающий голос, артистическое обаяние и драматический дар - все это Надежда Павлова, сопрано Пермского театра оперы и балета. Ее талант давно по достоинству оценила мировая публика и критика. Два раза Павлова номинировалась на «Золотую маску» и получила ее за роль Виолетты Валери в опере «Травиата». А Ассоциация музыкальных критиков подарила ей первый сольный концерт в Москве.

Надежда Павлова, сопрано Пермского театра оперы и балета им.П.И.Чайковского: "Сольный концерт - это всегда событие для артиста, это может быть раз в год, а может быть раз в три года".

Но Надежде Павловой повезло, и в апреле у нее сразу два сольных концерта - один в Перми, другой - в Петрозаводске, где она окончила консерваторию и работала в Музыкальном театре Карелии. Именно из него Надежда перешла в Пермский оперный, куда в 2012 году ее пригласил дирижер Валерий Платонов.

Надежда Павлова исполнила для пермяков монооперу «Нежность» Губаренко и три сцены из "Фауста" Гёте Локшина. Как призналась сама певица, это достаточно сложный материал как по музыке, так и по драматическому содержанию.

Надежда Павлова, сопрано Пермского театра оперы и балета им.П.И.Чайковского: "В спектакле ты можешь спрятаться и за костюмом и за партнетром, там все-таки много помогающих вещей, на сольном концерте ты обнажен, у тебя вся твоя душа оголена, это вот такое состояние".

Встретиться вновь с Надеждой Павловой и послушать ее блистательный голос пермские зрители смогут 26 апреля, в опере "Синдерелла, или Сказка о Золушке" Надежда Павлова предстанет в роли феи.