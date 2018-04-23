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День донора продолжается
Одним днем не ограничились - 23 апреля в Перми работал мобильный комплекс службы крови, где донором может стать любой желающий. Акция приурочена к национальному Дню донора, который отмечается 20 апреля.
В мобильном пункте все желающие смогут стать не только донорами крови, но и потенциальными донорами костного мозга. При пересадке от человека к человеку его клетки могут вылечить рак, когда другая терапия не помогает. Такими необычными донорами уже стали более 3000 жителей Пермского края.
Помимо морального удовлетворения, доноры определят свою группу крови и резус-фактор, а через 2-3 дня смогут получить результаты анализов (общего анализа крови, биохимического исследования, анализа на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С) - на руки или в личном кабинете донора. Также для доноров предусмотрена компенсация питания (647 рублей) и справка на два выходных дня с сохранением среднего заработка. Подробности - в репортаже Марии Костаревой.
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