День донора продолжается

Одним днем не ограничились - 23 апреля в Перми работал мобильный комплекс службы крови, где донором может стать любой желающий. Акция приурочена к национальному Дню донора, который отмечается 20 апреля.

В мобильном пункте все желающие смогут стать не только донорами крови, но и потенциальными донорами костного мозга. При пересадке от человека к человеку его клетки могут вылечить рак, когда другая терапия не помогает. Такими необычными донорами уже стали более 3000 жителей Пермского края.

Помимо морального удовлетворения, доноры определят свою группу крови и резус-фактор, а через 2-3 дня смогут получить результаты анализов (общего анализа крови, биохимического исследования, анализа на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С) - на руки или в личном кабинете донора. Также для доноров предусмотрена компенсация питания (647 рублей) и справка на два выходных дня с сохранением среднего заработка. Подробности - в репортаже Марии Костаревой.