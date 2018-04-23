Под вывеской СПА скрывался салон интимных услуг

В центре Перми полиция прикрыла салон интимных услуг, работающий под вывеской СПА - место расположения улица Пермская. Ранее в адрес полицейских поступали многочисленные обращения от местных жителей, они жаловались, что салон работает круглосуточно и клиенты, подъезжающие на машинах, мешают спать. В момент визита сотрудников правоохранительных органов в помещении находился администратор, несколько сотрудниц и один посетитель. Полицейские выяснили, что массажистки не имеют специального образования или соответствующих документов для проведения СПА-процедур. Сейчас по данным фактам в отделе полиции Ленинского района проводится проверка.

Как рассказал заместитель начальника ОП 6 УМВД России по г. Перми Александр Трофимов,"Деятельность салона основана на оказании услуг эротического массажа без разрешительных документов. За данный вид деятельности предусмотрена административная ответственность".