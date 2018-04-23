В Перми наградили победителей конкурса «Студенческая весна»
В Перми наградили победителей конкурса "Студенческая весна". На гала-концерте продемонстрировали лучшие номера, с которыми ребята отправятся на всероссийские соревнования. В топ попали все крупные вузы Прикамья. Как заявляют организаторы, обучающимся необходимо развиваться не только в той специальности, на которую поступали, но и творчески. Многих призеров уже готовы взять в профессиональные коллективы.
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