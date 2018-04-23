Прикамский министр ходит на субботник, как на праздник

В Перми прямо накануне снегопадов убирали город на традиционном весеннем субботнике.

Без должного инвентаря ни один субботник не состоится. И здесь главное грамотно использовать энтузиазм собравшихся. Всех объединяет одна общая идея и территория для уборки. У министерства строительства и архитектуры сегодня свой уголок эспланады.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края: "Субботник - это праздник, это то мероприятие, когда раз в году мы всем министерством можем выйти вместе с нашими детишками и сделать что-то приятное и для жителей города, и для самих себя».

Ежегодно на аперельский субботник выходят сотрудники всех крупных городских предприятий. В сквере у памятника Пушкину убирают сотрудники туристической фирмы. Коммерческая организация, серьезные люди, но общий физический труд на благо города только объединяет. И субботнее утро для этого лучшее время.

Не дожидаясь официального приглашения, воспитатели 273 детского сада на субботник выходят зараннее. Уборке посвятили весь тихий час. Дождались пока дети уснут, вооружились граблями и отправились во двор.

В школа №6 субботник превратили в соревнования. Команды собрали из активистов - юнармецы вызвались прибрать аллею славы, спортсмены сосредоточились возле тренажеров, волонтерам досталась площадь перед входом.

В общегородском субботнике в итоге задействовано более 100 тысяч человек, более тысячи едениц дорожной техники. В центре внимания все знаковые объекты - набережная и Разуляй, эспланада и сквер Дзержинского. Энтузиасты, которые готовы сделать город чище, найдутся в каждом дворе.