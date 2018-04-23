В Прикамье прошел «снегопад века»

Снегопад в целом по краю продолжался несколько часов, и на автотрассах местами возникли заторы, при этом ранее в МЧС и ГИБДД составили специальный обращения к водителям . В Первом случае просили по возможности отложить поездки за рулем, строго соблюдать правила дорожного движения и не гонять. В полиции предлагали повременить с заменой зимней резины на летнюю. Тем не менее в крае накануне фиксировали множество мелких аварий, а на дорогах стояли большегрузы - вот этот случай видеорегистратор зафиксировал в районе развязки на Чусовой и Полазну.

"В Кудымкаре в сумме выпало 37 мм осадков, очень сильный снег наблюдался в Чермозе, Губахе. Это самый сильный снегопад в 21 веке по сочетанию интенсивности и охвата территории", - рассказал Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ.