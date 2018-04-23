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С миру по нитке: реализовать мечту поможет краудфандинг

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приют для животных

Новый дом обрел в Перми частный приют для животных "Матроскин". Деньги на просторное помещение собрали жители. По принципу "с мира по нитке" хватило на покупку приличной площади. Произошло все благодаря явлению краудфандинг. Как он работает и сколько добрых дел можно осуществить с помощью него?

На новый дом для приюта «Матроскин» деньги собирали всем миром. После регистрации на интернет-портале Галина поначалу не верила в успех, пока не пришли первые деньги.

Галина Море, руководитель приюта «Матроскин»: "Нас просто поразило, что тысячи людей не только в Перми, но и по всей России, и даже из других городов и стран поддержали наш проект. И все-таки теперь мы находимся в нашем новом помещении приюта для кошек «Матроскин»".

Схема сбора средств на реализацию проектов сегодня называется модным словом краудфандинг. От английских «крауд» - «толпа» и «фандинг» - «вложение средств». Но примеры того, когда люди «скидывались» на важное общее дело можно найти и в российской истории. Деньги на памятник Минину и Пожарскому в Москве в 19 веке собирали всем миром. Современный краудфандинг - это ещё и бизнес-инструмент. Желающим создать своё дело теперь необязательно даже идти в банк. Яна Плотникова мечтает открыть свой салон красоты. Но стартового капитала нет. А залезать в кредиты не хочется.

Яна Плотникова: "Я не жду, что сейчас деньги сразу посыплются, но мои друзья, знакомые я надеюсь, они меня поддержат. Найдутся единомышленники, и мы воплотим эту идею в жизнь. Идея-то хорошая!".

В основе краудфандинга - идея, проект или продукт.

Допустим, вы решили открыть пекарню. Просчитали смету, определили сумму, необходимую для реализации проекта. Теперь нужно выбрать краудфандинговую платформу. Разместить на ней информацию о своём проекте и объявить сбор средств. Каждый жертвователь в итоге становится инвестором.

Вложивший деньги в ваш проект либо получает нефинансовое вознаграждение, например, вашу продукцию, либо становится совладельцем вашего бизнеса, либо рассчитывает получить свои деньги назад с прибылью. Краудфандинг, как говорят эксперты, идеален для финансирования малых и микропредприятий.

Юрий Божор, начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России: "Вы не сможете собрать деньги на строительство гидроэлектростанции, но если вам хочется открыть пекарню, если вы хотите, например, сделать там маленький футбольный клуб или что-то ещё, вы вполне можете собрать на это деньги".

Новые технологии современного мира позволяют реализовать любую, даже самую невероятную мечту. Здесь главное помнить, что для хорошего дела нужна хорошая и желательно добрая идея.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 23.04.2018 в 10:42 в рубрике - Вести Пермь

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