Цифровые технологии оптимизируют производство

Закончилась деловая программа на Пермском инженерно-промышленном форуме. Свои новейшие разработки здесь представили 200 предприятий.

Всё похоже на компьютерную игру - однако, это не так. Сергей находится на виртуальном Полазненском месторождении и устраняет неисправность на оборудовании. Виртуальный тренажёр позволяет отрабатывать действия во время нештатных ситуаций. Кроме того, здесь можно производить ежедневные манипуляции без выезда на площадку.

Василий Плотников, ведущий специалист научно-образовательного центра «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений» ПНИПУ: "Сейчас происходит разработка, чтобы можно было использовать руки, то есть с помощью джойстиков он может откручивать, закручивать элементы".

Расположился тренажёр на стенде «ЛУКОЙЛА» - одного из участников Пермского инженерно-промышленного форума. И цифровизация производства стала одной из тем для обсуждения среди участников.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "За этим, я считаю, будущее, поэтому будем работать. И считаю, что буквально через два года мы подойдём к совершенно другому подходу по управлению производством и нефтедобычей".

Использование IT-технологий нефтяники взяли на вооружение давно. В 2016 году, например, заработал центр интегрированных операций в Полазне. Здесь отрабатывается программа «Цифровое месторождение». Кроме того, это новый подход в сборе, анализе и передаче данных в режиме он-лайн.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "В текущем году мы запустили ещё два - в Осе и Чернушке".

Проектов, которые помогут оптимизировать производственный процесс, снизить затраты - много у разных предприятий Прикамья. И удачно, по словам главы региона Максима Решетникова, этот вопрос состыковали с темой производительности труда.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Получается одно продолжением другого, производительность труда, это некие базовые вещи, которые подготавливают предприятия к уже дальнейшей цифровизации. Одно без другого невозможно".

Форум в этом году собрал более 200 компаний, при этом точно так же, как «ЛУКОЙЛ», они подготовили стенды, где можно реально или виртуально узнать о новых разработках региона.