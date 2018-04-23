Медаль Пермского марафона-2018 украсит медведь из календаря коми

Пермский международный марафон пройдет в сентябре во второй раз. Награду стилизовали под древний календарь коми. Кому ее будут вручать и как она выглядит?

Алексей Колыванов готовится к Пермскому марафону. Готовится заранее, без оглядки на армейское прошлое, когда рядовой ВДВ в полной выкладке совершал марш-броски в полсотни и больше километров.

Алексей Колыванов: "Во всем, в экипировке. А тут 41 километр, думаю, пробегу".

В Перми представили медаль участника второго Пермского марафона. Пока она существует в единственном экземпляре. Прототип выполнен из латуни. Размер около семи сантиметров для дистанции в три километра, и девяти - для остальных.

Рустам Исмагилов, скульптор, автор эскиза медали: "Отличительная черта - километраж мы не указываем на самой медали, километраж будет указан на ленте".

Если по порядку: медаль за максимальную дистанцию, больше 42 километров имеет ленту красного цвета, 21 километр - желтую, десять с половиной - голубую и три километра - зеленую. Медаль выдается всем, кто осилит заявленную на регистрации дистанцию. Для абсолютных победителей - приз тот же, что и в том году - полмиллиона рублей.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации г. Перми: "Главная идея нашей медали заключается в том, чтобы накопить весь комплекс медалей".

Медаль Первого Пермского марафона была сделана на основе легендарного промыслового календаря древних Коми, гдеде девять промысловых животных заменяли двенадцать современных месяцев.

Наталия Шостина, директор Международного фестиваля современных этнических культур «КАМWA»: "Девять периодов: медведь, олень, горностай, росомаха, лось, выдра".

Медведь на медали этого года. Олень - для третьего Пермского марафона, за ним горностай - и так далее, до десятого - юбилейного. Событие, возможно, традицию, рассчитанную на десяток лет, слишком ярко начали, чтобы говорить о близком конце.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Шесть тысяч участников, десятки тысяч зрителей, четыре дистанции, гости из более чем 100 городов России и зарубежных стран".

Представление медали марафона совпало с массовым десантом в Пермь десятков российских туроператоров. Для них марафон представили в миниатюре.

Начали с необходимой регистрации, на которую, кстати, Алексей Колыванов потратил пять минут, в перерыве между тренировками, просто зайдя на сайт перммарафон.ру. На момент создания сюжета количество зарегистрированных участников перевалило далеко за тысячу человек.

Осенний марафон - очень пермский, очень яркий, такой же массовый, как карнавал в День города или гулянья на набережной. Это лишь одно звено в цепи новых городских событий, которые к тому же имеют все шансы стать устойчивой городской традицией.