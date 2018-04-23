Магия книги: На Прикамье опустилась «Библионочь»

Пермская библиотека имени Пушкина, как и многие другие, присоединилась к уникальной всероссийской акции "Библионочь". «Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей работы. Посетителей ждали экскурсии по темным и потаенным уголкам библиотеки, мастер-классы, турнир настольных игр. В Перми библиотеки работали до двенадцати часов. Подробности - у Светланы Бельской.