Магия книги: На Прикамье опустилась «Библионочь»
Пермская библиотека имени Пушкина, как и многие другие, присоединилась к уникальной всероссийской акции "Библионочь". «Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей работы. Посетителей ждали экскурсии по темным и потаенным уголкам библиотеки, мастер-классы, турнир настольных игр. В Перми библиотеки работали до двенадцати часов. Подробности - у Светланы Бельской.
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