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20 апреля - Национальный день донора

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доноры

В России отмечается национальный день донора.  Сегодня на Краевой станции переливания всем, кто пришел сдать кровь, дарили подарки, выполненные руками самых маленьких пациентов Пермского детского онкогематологического центра. Это открытки с детскими рисунками. Ежегодно таким детям требуется около 800 переливаний компонентов крови. В среднем одному ребенку за время лечения делают от 4 до 10 переливаний. В понедельник мобильный пункт Краевой станции переливания крови будет ждать всех желающих в городе Перми по адресу ул. Ленина 51. Подробности в репортаже Артёма Казина.

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 20.04.2018 в 15:31 в рубрике - Вести Пермь

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