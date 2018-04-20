20 апреля - Национальный день донора
В России отмечается национальный день донора. Сегодня на Краевой станции переливания всем, кто пришел сдать кровь, дарили подарки, выполненные руками самых маленьких пациентов Пермского детского онкогематологического центра. Это открытки с детскими рисунками. Ежегодно таким детям требуется около 800 переливаний компонентов крови. В среднем одному ребенку за время лечения делают от 4 до 10 переливаний. В понедельник мобильный пункт Краевой станции переливания крови будет ждать всех желающих в городе Перми по адресу ул. Ленина 51. Подробности в репортаже Артёма Казина.
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